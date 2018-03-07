На мусорном полигоне «Ядрово» в Подмосковье введен режим ЧС

На полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в среду, 7 марта, сообщила советник главы района Ксения Кирьянова.

«Режим ЧС введен, но не на территории района, а на территории полигона», — пояснила Кирьянова агентству «РИА Новости».

На какой срок введен режим неизвестно.

Как пояснил агентству «Интерфакс» министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, режим ЧС необходим для ликвидации последствий выброса свалочного газа на полигоне.

«Мы в рамках жалоб граждан с февраля мониторим ситуацию. По данным экомониторинга, там два раза были зафиксированы выбросы свалочного газа. Данные мониторинга были предоставлены главе Волоколамского района. В результате глава муниципалитета и профильная комиссия по полигон приняли решение ввести режим ЧС на полигоне», — сказал Коган.

Министр подчеркнул, что превышения предельно допустимых концентраций нет, опасность жизни и здоровью жителей исключена.

Накануне сообщалось, что причинами выброса свалочного газа могли стать недостаточная пересыпка полигона и нарушение защитного слоя при работе тяжелой техники. На полигоне работают специалисты, они определят точное место выброса. Также планируется установка автоматических станций мониторинга для отслеживания ситуации в режиме реального времени.