Власти Подмосковья назвали причины ухудшения запаха на полигоне «Ядрово»

Причинами выброса свалочного газа на полигоне Ядрово в Волоколамском районе могли стать недостаточная пересыпка полигона и нарушение защитного слоя при работе тяжелой техники. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

«Ухудшение ситуации с запахами могло произойти вследствие залпового выброса свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой», — сказано в сообщении.

На данный момент на Ядрово работает группа специалистов, которая определит точное место выброса. Также планируется установка автоматических станций мониторинга для отслеживания ситуации в режиме реального времени.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования Подмосковья Александру Когану и зампредседателя регионального правительства Михаилу Кузнецову посетить Волоколамский район и проработать дорожную карту для исключения экологической катастрофы на полигоне.