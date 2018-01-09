Жители Москвы и Подмосковья снова жалуются на запах сероводорода

МЧС сообщает, что жители Москвы и Подмосковья вновь жалуются на запах сероводорода.

Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС России во вторник, 9 января.

«За 8 января от жителей Москвы и Московской области поступило пять обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями», — цитирует сообщение ТАСС.

Представители ведомства утверждают, что превышений значений ПДК вредных примесей не зафиксировано.

20 декабря МЧС России сообщило о возможном распространении неприятных запахов в нескольких районах Москвы и области с полигона твердых бытовых отходов (ТБО) Кучино в связи с погодными условиями.

29 декабря портал iz.ru сообщил о том, что факел для дегазации, мощность которого в пять раз больше, чем у ранее установленного, зажгли на полигоне Кучино в подмосковной Балашихе.

На полигоне в ходе проведения работ пробурили 55 газовых скважин, подсоединенных к высокотемпературному факелу. Ожидается, что вновь установленный большой факел будет сжигать ежечасно порядка 2,5 тыс. кубов свалочного газа.