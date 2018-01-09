Прямой эфир

Жители Москвы и Подмосковья снова жалуются на запах сероводорода

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС сообщает, что жители Москвы и Подмосковья вновь жалуются на запах сероводорода.

Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС России во вторник, 9 января.

«За 8 января от жителей Москвы и Московской области поступило пять обращений, на каждое из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями», — цитирует сообщение ТАСС.

Представители ведомства утверждают, что превышений значений ПДК вредных примесей не зафиксировано.

20 декабря МЧС России сообщило о возможном распространении неприятных запахов в нескольких районах Москвы и области с полигона твердых бытовых отходов (ТБО) Кучино в связи с погодными условиями.

29 декабря портал iz.ru сообщил о том, что факел для дегазации, мощность которого в пять раз больше, чем у ранее установленного, зажгли на полигоне Кучино в подмосковной Балашихе.

На полигоне в ходе проведения работ пробурили 55 газовых скважин, подсоединенных к высокотемпературному факелу. Ожидается, что вновь установленный большой факел будет сжигать ежечасно порядка 2,5 тыс. кубов свалочного газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС сообщает о повышении концентрации сероводорода на полигоне «Кучино»
Рекультиватором полигона «Кучино» может стать австрийская компания «Экоком»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017