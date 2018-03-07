Ситуация на полигоне «Ядрово» в Подмосковье стабилизирована

Ситуация на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе стабилизирована. Об этом сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

«Отверстия, через которые просачивался свалочный газ, затампонированы, ситуация стабилизирована. С учетом всех исследований, которые проведены лабораториями министерства экологии, Росприроднадзора, МЧС, все данные представлены главе Волоколамского района», — цитирует Когана пресс-служба правительства региона.

По его словам, из-за двух выбросов свалочного газа в Волоколамске наблюдались превышения предельно допустимых значений (ПДК) по некоторым составляющим. Источники этих выбросов уже выявлены.

Ранее 7 марта на полигоне был введен режим ЧС, необходимый для ликвидации последствий выбросов. По словам Когана, опасность жизни и здоровью местных жителей отсутствует.

Накануне сообщалось, что причинами выброса свалочного газа могли стать недостаточная пересыпка полигона и нарушение защитного слоя при работе тяжелой техники.