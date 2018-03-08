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Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора

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Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в несоблюдении международного права после начала процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

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По мнению украинского лидера, неподчинение решению Стокгольмского арбитража с российской стороны будет «нарушением правил международной торговли».

«Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — приводит его слова ТАСС.

Судебное разбирательство по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» о контрактах на поставку и транзит газа ведется в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В конце 2017 года суд обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо. В то же время в феврале 2018-го арбитраж постановил, что российская компания должна выплатить $2,56 млрд за недопоставку газа на транзит через Украину. Руководство «Газпрома» заявило, что вердикт суда «нарушает балланс», и 6 марта подало на апелляцию.

7 марта официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что снижение потребления газа жителями Украины ради надежного транзита голубого топлива в страны ЕС «вдохновило мир». При этом глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев заявил, что в нынешнем положении компании виноваты рядовые украинцы, которые чрезмерно потребляли газ.

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