Госдеп похвалил украинцев за экономию газа

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт отметила экономное отношение украинцев к использованию газа.

«Граждане Украины вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14% на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа европейским потребителям», — написала она в Twitter.

Науэрт также отметила, что «Газпром» потерпел неудачу «в попытке выставить Украину и «Нафтогаз» ненадежными партнерами по транзиту».

«Газпром» приостановил поставки газа на Украину 1 марта, после чего объявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинским «Нафтогазом».

Временное ограничение на потребление газа было введено на Украине 2 марта. Украинская компания предложила жителям страны снизить температуру в домах, что позволит избежать сжигания лишних объемов газа на отопление.