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«Роснефть» поздравила 100-летнюю труженицу тыла с 8 Марта

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Саратовский НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») поздравил с Международным женским днем труженицу тыла, ветерана завода Марию Михайловну Шорохову. Ей месяц назад исполнилось 100 лет. С юбилеем ее тогда поздравляли представители коллектива предприятия и профсоюзной организации.

Мария Шорохова с супругом поступила на работу на завод в 1940 году и проработала на нем вплоть до выхода на заслуженный отдых. Во время войны участвовала в строительстве оборонительных сооружений на границе Сталинградской и Саратовской областей. На предприятии она трудилась разнорабочей и слесарем по ремонту коммуникаций.

Ветеран часто вспоминает, как бомбили Саратовский НПЗ, на топливе которого работала каждая шестая машина на фронте. Мария Шорохова также призналась, что еще одним событием, которое ее потрясло, стал распад СССР.

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