Штаб Собчак прокомментировал ее попадание в базу сайта «Миротворец»
Внесение кандидата на пост президента РФ Ксении Собчак в базу украинского сайта «Миротворец» не станет препятствием для визита в Крым, заявила ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.
Об этом в среду, 7 марта, сообщает РБК.
Ранее стало известно, что поводом для внесения Собчак в список стало ее посещение Крыма в 2014 году. Также авторы сайта обвинили кандидата в «манипулировании общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов».
6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въезд на полуостров через украинскую территорию.
«Я считаю, это правильно будет. Если я получу разрешение на въезд через территорию Украины, я поеду», – заявила она.
В этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел «политическую шизофрению».
А власти Крыма отметили, что Собчак, отказываясь признавать Крым российским, игнорирует Конституцию РФ и должна быть снята с выборов.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.