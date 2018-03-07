«Яндекс» оставил тайное послание для Google
Пользователи сети заметили, что разработчики российского поисковика «Яндекс» оставили в картографическом сервисе тайное послание для конкурентов из Google. На это, в частности, обратило внимание издание «Лента.ру».
Так, при вводе оскорбительного слова в поиске «Яндекс.Карт» пользователи видят адрес московского офиса Google. Затем следует озеро Вонгозеро в Республике Карелия. Результаты подобного запроса выводятся как в мобильном приложении сервиса, так и в его веб-версии.
Позднее, после появления информации в СМИ, «послание» было устранено.
«Это действительно был баг, который уже исправлен», – прокомментировала пресс-служба Яндекса.