«Яндекс» оставил тайное послание для Google

Пользователи сети заметили, что разработчики российского поисковика «Яндекс» оставили в картографическом сервисе тайное послание для конкурентов из Google. На это, в частности, обратило внимание издание «Лента.ру».

Так, при вводе оскорбительного слова в поиске «Яндекс.Карт» пользователи видят адрес московского офиса Google. Затем следует озеро Вонгозеро в Республике Карелия. Результаты подобного запроса выводятся как в мобильном приложении сервиса, так и в его веб-версии.

Позднее, после появления информации в СМИ, «послание» было устранено.

«Это действительно был баг, который уже исправлен», – прокомментировала пресс-служба Яндекса.