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Google назвал главные интернет-привычки жителей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Компания Google опубликовала результаты исследования интернет-привычек россиян.

Выяснилось, что 61% жителей России выходит в Сеть при помощи смартфонов, используя их не только для серфинга, но и для просмотра видео и покупок в интернете. Помимо этого, у россиян повысились требования к мобильному интернету — 53% пользователей покидают сайт, если он загружается дольше трех секунд, передает «Федеральное агентство новостей».

Выросло число пожилых пользователей Сети — 73% россиян старше 55 лет выходят в интернет ежедневно.

Другой новой тенденцией стало беспокойство российских пользователей о сохранности собственных персональных данных — этим вопросом обеспокоен 81% россиян.

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