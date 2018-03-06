Google назвал главные интернет-привычки жителей России

Компания Google опубликовала результаты исследования интернет-привычек россиян.

Выяснилось, что 61% жителей России выходит в Сеть при помощи смартфонов, используя их не только для серфинга, но и для просмотра видео и покупок в интернете. Помимо этого, у россиян повысились требования к мобильному интернету — 53% пользователей покидают сайт, если он загружается дольше трех секунд, передает «Федеральное агентство новостей».

Выросло число пожилых пользователей Сети — 73% россиян старше 55 лет выходят в интернет ежедневно.

Другой новой тенденцией стало беспокойство российских пользователей о сохранности собственных персональных данных — этим вопросом обеспокоен 81% россиян.