Запрос о «письме Бараку Обаме» вызвал неадекватное поведение Google

Пользователи Reddit обнаружили ошибку поискового сервиса Google при попытке выполнить через приложение запрос «Отправить письмо Бараку Обаме», в итоге поисковик вместо результатов выдачи демонстрирует хаотичный набор символов.

Пользователи отметили, что проблема касается приложения для Android, тогда как с программой для IOS подобного не наблюдается. Для Android-приложения ошибка появляется также при попытке запроса «Как отправить письмо Бараку Обаме».

Пример хаотичной выдачи символов на запрос уже активно обсуждается пользователями Reddit.

Пользователи также заявили, что ошибка не влияет на работу приложения, другие запросы выполняются корректно.

Напомним, ранее анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android. В частности, в результате ошибки компании около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode.