Прямой эфир

Запрос о «письме Бараку Обаме» вызвал неадекватное поведение Google

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Reddit обнаружили ошибку поискового сервиса Google при попытке выполнить через приложение запрос «Отправить письмо Бараку Обаме», в итоге поисковик вместо результатов выдачи демонстрирует хаотичный набор символов.

Пользователи отметили, что проблема касается приложения для Android, тогда как с программой для IOS подобного не наблюдается. Для Android-приложения ошибка появляется также при попытке запроса «Как отправить письмо Бараку Обаме».

Пример хаотичной выдачи символов на запрос уже активно обсуждается пользователями Reddit.

Пользователи также заявили, что ошибка не влияет на работу приложения, другие запросы выполняются корректно.

Напомним, ранее анонимные пользователи портала GitHub обвинили корпорацию Google в оставленной уязвимости для смартфонов с операционной системой Android. В частности, в результате ошибки компании около 4 млн смартфонов оказались заражены вирусом DressCode.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сорос обвинил Google и Facebook в формировании зависимости у пользователей
Google потратила рекордную сумму в $18 млн на влияние в Вашингтоне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017