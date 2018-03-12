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Минобороны решило хранить топливо в "мешках"

Новые армейские полевые заправки будут сверхмобильными и живучими
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны начало закупки "полевых заправок" для снабжения техники топливом в боевых условиях. Специальные эластичные мешки-резервуары в пустом виде можно транспортировать в малогабаритных контейнерах. На полное развертывание такого склада уходит не более 20 часов. По оценкам экспертов, новация позволит снизить расходы на перевозку топлива, значительно увеличит живучесть и мобильность хранилищ.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, «Полевой склад горючего (ПСГ-600)» прошел войсковые испытания. По их результатам принято решения принять его на снабжение. Изучение новых заправок уже включено в программу филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии Хрулёва в г. Вольске (Саратовская область). 

Сумма первого контракта на поставку полевого склада горючего ПСГ-600 составляет более 72 млн рублей. Эта система может одновременно заправлять 14 боевых машин. Полностью развернутый склад вмещает 600 кубометров топлива. Эластичные резервуары из термопластичного полиуретана способны функционировать при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов Цельсия.

Полевой склад горючего состоит из 12 "подушек" - каждая объемом 50 кубометров. Полевая заправка имеет единый автоматизированный центр управления, на компьютер которого поступает вся информация о расходе топлива.

Время полного развертывания ПСГ-600 - 20 часов. Чтобы смонтировать склад, требуется только шесть человек. Такие мобильные заправки можно оперативно развернуть в полевых условиях и замаскировать в складках местности. Гибкий резервуар удастся установить на любом грунте – на песке, камнях или в болотистой местности, зимой - прямо на снегу.

Начать заполнять резервуары можно уже через два часа после старта работ по их установке. ПСГ-600 позволяет принимать топливо напрямую из железнодорожных и автомобильных цистерн, нефтеналивных судов и магистральных трубопроводов.

Военный эксперт Олег Желтоножко в беседе с «Известиями» назвал концепцию изготовления полевых заправок из гибких и бензоустойчивых материалов перспективной. Резервуар нового типа гораздо дешевле металлического аналога, отметил он.

– Такие склады облегчат работу тыловых служб в ходе боевых действий в сложных условиях, – рассказал Олег Желтоножко. – Полиуретановые емкости не требуют громоздкой спецтехники при перевозке, это делает их сверхмобильными. В случае обстрела склад может быстро поменять дислокацию. Его можно переместить на новое место силами нескольких человек. Немаловажно и то, что в новых технологичных емкостях легко устранять утечки.

Эксперт особо отметил, что до сих пор нельзя было обойтись без длительных подготовительных работ при оборудовании полевого пункта ГСМ.

– Для этого в основном используются металлические емкости, как правило - бочки вместимостью 200 литров, – отметил Олег Желтоножко. – У них много минусов. Для установки склада требуется подготовить ровную площадку, здесь необходима специальная техника. Металлические цистерны или бочки неудобны в эксплуатации и ремонте. Они подвержены механическим повреждениям и коррозии. Жесткая форма создает много трудностей при их перевозке.

В странах НАТО для создания полевых армейских заправок используют секционные 20- или 40-футовые танк-контейнеры, внутри которых закреплены цистерны из нержавеющей стали. Однако сейчас натовские тыловики начали разрабатывать аналогичные российским полиуретановые склады ГСМ.

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