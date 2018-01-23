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Военных связал защищенный и точный «Стилет»

Российские саперы испытали в Сирии новейшие средства коммуникации, навигации и радиоподавления
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Фото: АО «Руспром»
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Российские силовые структуры получат на вооружение комплекс средств радиосвязи, навигации и радиоподавления «Стилет». Система позволяет создавать защищенные каналы коммуникаций, а также узконаправленные мощные помехи. Она обеспечивает полную скрытность радиопереговоров и надежную передачу данных, даже если противник полностью заглушил весь спектр рабочих частот. Новинка проходит опытную эксплуатацию в Сирии. По мнению экспертов, военным остро необходимы современные защищенные средства связи, способные работать в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

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Как рассказали «Известиям» в Минобороны, решение о принятии на вооружение радиостанций «Стилет» находится на этапе согласования. Система проходит испытания в Международном противоминном центре ВС РФ. В компании АО «Руспром» (разработчик и производитель новинки) «Известиям» сообщили, что опытная эксплуатация «Стилета» проходила в условиях реальной боевой обстановки. Сейчас к отправке в Сирию готовится очередная партия комплексов.

В комплект «Стилет» входят стационарно-возимые и портативные радиостанции, работающие в КВ и УКВ диапазонах. Они могут быть использованы в качестве ретрансляторов. Внутри создаваемой комплексом защищенной информационной инфраструктуры можно переговариваться, не опасаясь прослушки, обмениваться текстовыми сообщениями, передавать документы и изображения. Такую радиосеть невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы или взломать. Высокий уровень защищенности и помехоустойчивость достигаются благодаря особому режиму передачи информации. Используется широкополосный сигнал с непрерывной перестройкой частоты, с комбинацией аналоговой и цифровой обработки и шифрования данных.

«Стилет» также способен решать навигационные задачи. Местоположение удается определить в том числе при отсутствии сигналов от спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Координаты могут передаваться пользователям в режиме «радиомаяка» или по SMS. Это дает возможность для дистанционного мониторинга передвижения спецподразделений и тактических групп, действующих в отрыве от основных сил. Местоположение каждого объекта в автоматическом режиме выводится на цифровой карте местности.

В состав комплекса входит также блокиратор каналов управления радиовзрывными устройствами. Он используется для подавления радиоканалов и сотовой связи. Также способен блокировать передачу данных на основе технологий Bluetooth, Wi-Fi, WiMax, видеосендеров диапазонов 2,4 и 5,8 ГГц. Это позволяет группам инженерной разведки предотвращать дистанционный подрыв на расстоянии до 300 м.

Военный эксперт Олег Желтоножко отметил, что в российской армии в последнее время уделяется большое внимание новым системам коммуникаций.

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— Как показывает опыт последних вооруженных конфликтов, значение связи с каждым годом растет. Командиры, обеспеченные современными видами коммуникаций, гибко и своевременно реагируют на любые изменения обстановки, а значит, успешно воюют, — отметил эксперт. — С учетом сирийского опыта наметилась тенденция создания комплексов непрерывного обмена информацией — от тактического и до оперативного уровня. Для реализации этой концепции военным нужны хорошо защищенные, универсальные системы связи, в которых реализованы инновационные технические решения. Российские производители способны создавать средства коммуникаций с приемлемыми для военных техническими характеристиками. И на этом рынке сейчас серьезная конкуренция. В российских перспективных средствах связи сегодня применяются самые передовые технологии и инновационные решения. При этом используются современные электронные компоненты и программное обеспечение отечественного производства.

В 2010 году Пентагон, опираясь на опыт войны в Ираке, начал массовую модернизацию радиосвязи. Для этого была запущена программа Joint Tactical Radio System. На базе JTRS планировалось создавать беспроводные самоорганизующиеся сети с высокой пропускной способностью. Схожие параметры сегодня у большинства радиостанций российского производства. JTRS до сих пор не завершена. Причины этого — дороговизна программы и постоянные переносы сроков ее реализации из-за совершенствования технологий.

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