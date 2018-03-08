Здоровый сон, «Известия» и счастье

В четверг, 8 марта, гендерные праздники заканчиваются, но огорчаться не стоит. Для тех, кто с середины февраля привык что-нибудь регулярно отмечать, портал iz.ru подготовил календарь торжественных мероприятий. 13 поводов что-нибудь отпраздновать до 31 марта включительно. С короткими перерывами на еду, сон и работу.

8 марта — Всемирный день почки

Вообще-то 8 марта традиционно отмечают Международный женский день. Однако сегодня отношение к этому некогда очень популярному празднику в обществе не такое однозначное. Появившись как символ борьбы женщин за свои права, он за минувшие 107 лет своей истории оброс многочисленными ритуалами, которые многие считают сексистскими. Если сомневаетесь, стоит ли сегодня дарить (или получать) цветы, вот уже 12 лет каждый второй четверг марта есть прекрасная альтернатива — Всемирный день почки.

Чем заняться: пойти проверить здоровье. Акции в честь Всемирного дня почек проходят, как правило, 7 марта. Но 8-го большинство медицинских учреждений работают. Или можно просто погулять. Малоподвижный образ жизни может привести к болезням почек.

Что пить: воду и еще раз воду. Недостаток воды, в том числе замещение ее соками, чаем и подобными напитками, способствует развитию почечной недостаточности. Про алкоголь и говорить нечего.

9 марта — день рождения Юрия Гагарина

Второй день космонавтики можно отметить 9 марта, когда первому космонавту Юрию Гагарину исполнилось бы 84 года. Кстати, погиб он в этом же месяце, 27 марта, в 34 года.

гагарин Юрий Алексеевич Гагарин Фото: ТАСС/Зотин Игорь/Прищепа Маргарита

Чем заняться: сходить в Музей космонавтики, а вечером запустить в небо фейерверк.

Что пить: лучше ничего. По легенде, Гагарин, не любивший выпивать, брал с собой на официальные мероприятия рюмку с двойным дном. Вся жидкость оставалась в резервуаре. Чтобы этого не заметили, космонавт всегда требовал «беленькую», а не «цветные» вино или коньяк. Потому и прослыл никогда не пьянеющим любителем водки.

11 марта — дни ЧОП и ФСКН

Сразу два почти ведомственных праздника отмечают в России 11 марта: День сотрудников частных охранных агентств и День работника органов наркоконтроля. Первый учредили в 1992 году по случаю принятия закона «О частной детективной и охранной деятельности». Второй — в честь создания в 2003 году Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России), упраздненной в 2016-м.

Чем заняться: написать напоминалку в телефоне, чтобы не забыть в понедельник поздравить охранника на работе с прошедшим. Того, с которым вы здороваетесь после непродолжительной беседы о погоде или футболе.

Что пить: праздник в этом году выпадает на воскресенье, так что — по состоянию.

12 марта — 100 лет как Москва снова столица

В 1713 году Петр I перенес столицу Российской империи в Санкт-Петербург. И только 12 марта 1918-го, ровно век назад, Москва вновь получила столичный статус теперь уже советского государства.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Чем заняться: сходить в парк «Зарядье» — в этот день обещают до -7 °C, так что в парке может быть относительно свободно.

Что пить: немецкое пиво. Перенос столицы в Москву совпал с переездом большевиков в Кремль. Поэтому есть смысл после воскресных праздников обратить внимание на напиток, к которому, говорят, пристрастился в заграничных ссылках Ленин.

13 марта — выход первого номера газеты «Известия»

Первый номер газеты на самом деле вышел 30 октября 1905 года. И публиковалась она до декабря, пока ведущий автор Лев Троцкий не был арестован. Но датой основания «Известий» всё же считается 13 марта 1917 года, когда увидел свет первый выпуск газеты «Извѣстія Петроградскаго совѣта рабочихъ депутатовъ». В ней впервые публиковались произведения Владимира Маяковского, Михаила Кольцова, Валентина Катаева, официальные постановления советской власти.

известия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Чем заняться: если вы это читаете, вы и так всё правильно делаете.

Что пить: кофе, благодаря которому редакции удается работать круглосуточно.

16 марта — Всемирный день сна

Как и день почки, день сна придумали медики, чтобы привлечь внимание к заболеваниям. В данном случае к расстройствам сна. Проходит он во вторую пятницу марта с 2008 года.

Чем заняться: это День сна. Вы знаете, что делать

Что пить: можно взять немного воды .

17 марта — День святого Патрика

Религиозный праздник, который давно во всем мире отмечается как день Ирландии, в этом году выпадает на выходной день. Так что отпраздновать его могут не только безработные и представители творческих профессий. Те, кто категорически отказывается принимать этот довольно популярный в России праздник, в качестве альтернативы могут отметить, например, прилет грачей. В день Герасима-грачевника принято печь пирожки из ржаного теста.

День святого Патрика Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Чем заняться: надеть зеленое и поучаствовать в параде. Найти парад легко — просто следуйте за людьми, одетыми как вы, и сами не заметите, как окажетесь частью этого веселого действа.

Что пить: ирландский эль перед выходом из дома.

18 марта — День Парижской коммуны и воссоединение с Крымом

В третье воскресенье марта есть сразу два геополитических повода для праздника. Во-первых, четвертая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Во-вторых, 147-я годовщина первой пролетарской революции, которая произошла во Франции. В результате нее в Париже было сформировано революционное правительство, названное Парижской коммуной. Просуществовало оно чуть больше двух месяцев.

Чем заняться: самое время спланировать летний отпуск.

Что пить: конечно, вино, французское или крымское.

20 марта — Международный день счастья

Международный день счастья был утвержден резолюцией ООН №66/281 в 2012 году. Цель его, согласно документу, — поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством и одной из главных целей человечества. Ну, и обратить внимание на несбалансированное экономическое развитие разных стран.

Идею праздника подал в Организацию Объединенных Наций представитель небольшого государства Бутан, которое находится между Индией и Китаем. Там зашкаливает коэффициент валового национального счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется благосостояние граждан.

счастье Фото: Global Look Prees/Bildverlag Bahnmüller

Чем заняться: ничем. Это ли не счастье. Особенно во вторник. Ну или хотя бы заказать вегетарианской еды. С 1985 года 20 марта отмечается также Международный день без мяса.

Что пить: всё, от чего бабочки в животе порхают.

22 марта — Международный день таксиста

22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые машины со счетчиками, которые назывались «таксиметры» (фр. taximètre – «счетчик цены»). Кстати, опробованное в Англии и названное французским словом устройство изобрел немец. Водителей этих машин стали называть таксистами.

Поначалу машины были красные и зеленые. Желтый стал цветом такси благодаря американцу Джону Хертцу. В начале ХХ века торговец автомобилями придумал трейд-ин. И стал перекрашивать подержанные машины в желтый, чтобы они выделялись на фоне черных «Фордов». Позже Хертц основал компанию Yellow Cab, на которую стали ориентироваться конкуренты.

Чем заняться: поездить по-городу на такси под хиты группы «Браво». 22 марта у ее вокалиста Валерия Сюткина юбилей — 60 лет.

Что пить: всё что угодно. Вам сегодня за руль не садиться, если вы не таксист.

24 марта — Час Земли

Каждый год Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить хотя бы на час свет и все электроприборы. Нужно это, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Впервые акция прошла в 2007 году в Сиднее. В 2008-м стала международной. В 2009-м к ней официально присоединилась Россия.

Чем заняться: выключить свет с 20:30 до 21:30.

Что пить: всё, что удастся найти в темноте.

27 марта —День национальной гвардии

День ВДВ, ракетных, танковых, пограничных и разных других родов войск — всё это уже приелось. Главный праздник военнослужащих прямо сейчас — День национальной гвардии. Его учредили год назад. Но вообще не такой уж он и новый. Последние 20 лет 27 марта отмечался День внутренних войск МВД. В апреле 2016 года их преобразовали в нацгвардию, и праздник соответственно переименовали.

Чем заняться: будьте вежливы со всеми.

Что пить: в общественных местах лучше, наверное, вообще ничего не пить. Ну разве что колу. 132 года назад американский фармацевт Джон Пембертон как раз запатентовал ее рецепт. Искал он, правда, средство от головной боли.

31 марта — День бэкапа

Международный день резервного копирования, или День бэкапа (от англ. backup – «резервная копия»), придумали пользователи Reddit (зарубежный аналог «Лепры», только без сложной системы приглашений). Идея в том, чтобы хотя бы раз в год сохранять важные данные за пределами компьютера/телефона. 31 марта выбрали потому, что 1 апреля — день не только дурака, но и (неофициально) компьютерных вирусов, которые рассылают ради розыгрыша.

Чем заняться: сделать наконец бэкап контактов в телефоне. Или хотя бы скинуть фотографии на флешку.

Что пить: что-нибудь без сахара, чтобы компьютер не умер, если вы случайно перевернете стакан.