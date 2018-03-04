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ООН приостановила отправку гумконвоя в Восточную Гуту

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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ООН приостановила отправку конвоя с гуманитарной помощью в сирийский анклав Восточная Гута.

«Сегодня автоколонна не сможет доставить груз в Восточную Гуту. Но мы находимся в постоянной готовности, чтобы оказать помощь, как только позволят условия», — заявил неназванный представитель международной организации агентству Reuters.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в САР предупредили, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» намерены обстрелять гуманитарный конвой ООН и возложить вину на правительство Сирии. 

Напомним, в Восточной Гуте с 27 февраля ежедневно в течение пяти часов действует гуманитарная пауза для выхода мирных жителей через специальный коридор. Пройти через гуманитарный коридор смогли лишь двое детей, которых прикрыли сирийские военные.

В воскресенье, 4 марта, в анклаве началась шестая по счету гуманитарная пауза.  

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