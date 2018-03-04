ООН приостановила отправку гумконвоя в Восточную Гуту

ООН приостановила отправку конвоя с гуманитарной помощью в сирийский анклав Восточная Гута.

«Сегодня автоколонна не сможет доставить груз в Восточную Гуту. Но мы находимся в постоянной готовности, чтобы оказать помощь, как только позволят условия», — заявил неназванный представитель международной организации агентству Reuters.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон в САР предупредили, что боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» намерены обстрелять гуманитарный конвой ООН и возложить вину на правительство Сирии.

Напомним, в Восточной Гуте с 27 февраля ежедневно в течение пяти часов действует гуманитарная пауза для выхода мирных жителей через специальный коридор. Пройти через гуманитарный коридор смогли лишь двое детей, которых прикрыли сирийские военные.

В воскресенье, 4 марта, в анклаве началась шестая по счету гуманитарная пауза.