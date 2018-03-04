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В ООН оценили людские потери в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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С 18 февраля в сирийском анклаве Восточная Гута погибли около 600 человек и еще более 2 тыс. получили ранения.

Гражданские лица пострадали «в результате ударов с воздуха и земли», уточнил координатор гуманитарной помощи ООН по сирийскому кризису Панос Моумцис.

Он высказал озабоченность неисполнением резолюции 2401 о прекращении боевых действий на 30 дней. «Не только этого не произошло, в некоторых случаях насилие выросло», — подчеркнул представитель ООН.

«Многие мирные жители в соседнем Дамаске стали жертвами наземных ударов и минометного обстрела из Восточной Гуты. Боевые действия продолжаются на севере Идлиба», — добавил Моумцис.

С декабря число беженцев с сирийской территории составило около 385 тыс. человек, уточняет «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, официальный представитель МИД РФ ранее сообщила, что в Восточной Гуте проводится крупномасштабная наземная операция по противодействию боевикам.

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