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Почти 500 тыс. украинцев выехали в Европу в рамках безвизового режима

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Фото: РИА Новости
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Почти 500 тыс. граждан Украины воспользовались упрощенным порядком выезда в Европу с начала действия безвизового режима с Евросоюзом. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко.

Он призвал не верить распространяемой аналитиками ложной информации о возможном приостановлении безвизового режима. 

«Не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановлении безвиза. Это тот же круг «прогнозистов», которые предсказали, что нам его и не дадут», — написал Порошенко на своей странице в Twitter.

Как писал портал iz.ru, безвизовый режим между Украиной и ЕС действует с июня 2017 года. Выехать на территорию Европы по упрощенному порядку могут граждане Украины, обладающие биометрическими загранпаспортами. 

Свободный доступ на территорию ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. 

Евросоюз при заключении соглашения о безвизовом режиме оставил за собой право приостановить его действие в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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