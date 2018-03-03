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СМИ сообщили о контактах семьи Трампа с Катаром перед блокадой Дохи

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Pius Koller
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Принадлежащая семье зятя президента США Дональда Трампа риелторская компания в апреле 2017 года пыталась заключить сделку с министерством финансов Катара.

Как сообщает американское издание Intercept со ссылкой на два источника из финансовой сферы, отец Джареда Кушнера Чарльз встречался с министром финансов Катара Али Шерифом аль-Эмади. 

Во время встречи, по данным источников, Чарлз Кушнер обратился к катарскому министру с предложением инвестировать в строительство по адресу: Пятое авеню, 666, в Нью-Йорке.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня 2017 года заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Как писал портал iz.ru, в конце февраля американские СМИ сообщили о намерении Трампа провести в марте и апреле 2018 года серию встреч с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать кризис вокруг Катара.

По данным источников информационных ресурсов, президент США стремится объединить страны района Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану.

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