СМИ сообщили о контактах семьи Трампа с Катаром перед блокадой Дохи

Принадлежащая семье зятя президента США Дональда Трампа риелторская компания в апреле 2017 года пыталась заключить сделку с министерством финансов Катара.

Как сообщает американское издание Intercept со ссылкой на два источника из финансовой сферы, отец Джареда Кушнера Чарльз встречался с министром финансов Катара Али Шерифом аль-Эмади.

Во время встречи, по данным источников, Чарлз Кушнер обратился к катарскому министру с предложением инвестировать в строительство по адресу: Пятое авеню, 666, в Нью-Йорке.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня 2017 года заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Как писал портал iz.ru, в конце февраля американские СМИ сообщили о намерении Трампа провести в марте и апреле 2018 года серию встреч с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать кризис вокруг Катара.

По данным источников информационных ресурсов, президент США стремится объединить страны района Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану.