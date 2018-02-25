Год культуры Россия–Катар открылся в Дохе

Год культуры России впервые открылся в странах Персидского залива. Торжественная церемония состоялась в Катаре в присутствии министров культуры обеих стран.

Как отметил глава Минкульта РФ Владимир Мединский, в последние годы отношения между Дохой и Москвой активно развиваются. Теперь благодаря Году культуры Россия–Катар граждане обеих стран смогут «лучше узнать классическую и современную культуру двух стран».

Его катарский коллега Салах бен Ганем аль-Али подтвердил, что проведение перекрестного года культуры «подтверждает важность культуры для укрепления связей между двумя народами».

Первым в рамках года культуры в Дохе выступил ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Артисты исполнили танец на футбольную тему, в конце которого гол в ворота забил «игрок», одетый в форму с символикой Катара. Номер стал специальным подарком для катарцев, которые будут принимать ЧМ по футболу в 2022 году.

Ранее портал iz.ru перечислил страны, которые облегчили визовый режим для россиян. Среди них — Катар, Япония и Мьянма.