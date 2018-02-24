Трамп хочет убедить арабских лидеров помириться с Катаром

Президент США Дональд Трамп планирует провести в марте и апреле серию встреч с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать кризис вокруг Катара.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США.

По словам собеседников издания, «Белый дом» «надеется, что эти отдельные встречи приведут к примирению сторон в данном конфликте весной на саммите арабских лидеров в Вашингтоне или Кэмп-Дэвиде».

Отмечается, что Вашингтон «стремится вновь объединить страны района Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии злонамеренному поведению Ирана в регионе».

В середине января Трамп в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани обсудил взаимоотношения между двумя странами. Основной темой переговоров стало сотрудничество двух стран в области экономики и безопасности.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.