СМИ сообщили о подготовке визита главы МИД Японии в США

МИД Японии ведет подготовку к возможной поездке в марте министра иностранных дел Таро Коно в США, где ожидаются его встречи с американским коллегой Рексом Тиллерсоном и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщили японские СМИ.

Как сообщило агентство Kyodo, Коно может отправиться в США 16-18 марта. Стороны могут обсудить текущую ситуацию в КНДР и возможные шаги в отношении Пхеньяна по окончании Паралимпиады в Пхенчхане, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в феврале советник премьер-министра Японии Кэнтаро Соноура заявил, что власти Японии поддерживают новые американские санкции в отношении КНДР из-за продолжения разработки ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяном.

23 февраля минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении КНДР.