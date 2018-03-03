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Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

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Фото: пресс-служба МИД Республики Казахстан/mfa.gov.kz
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В Нью-Йорке прошла официальная церемония подписания Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), мероприятие состоялось в день 26-й годовщины вступления республики в ООН, сообщил казахстанский МИД.

«Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года. Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом», — приводит ТАСС сообщение МИД Казахстана.

Согласно заявлению министерства, Казахстан прошел путь об обладателя четвертого в мире арсенала ядерного оружия до одной из стран, лидирующих в сфере ядерного разоружения. В МИДе подчеркнули, что наиболее значительный вклад в это внес президент республики Нурсултан Назарбаев, в частности, распорядившись закрыть второй по величине ядерный полигон на планете и отказаться от наследия холодной войны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в январе заявил, что Россия не присоединится к ДЗЯО. Министр отметил, что ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего разоружения.

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