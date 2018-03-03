Трамп, Макрон и Меркель обеспокоены заявлениями Путина о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность из-за слов президента России Владимира Путина о развитии обороноспособности в России. По мнению лидеров трех стран, заявления российского президента по ядерному оружию отвлекают от продуктивного обсуждения ряда вопросов между Россией и Западом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Лидеры выразили серьезную озабоченность в связи с недавними заявлениями президента России Владимира Путина о разработке ядерного оружия, которые, по их мнению, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом», — приводит заявление Белого дома РИА «Новости».

Как ранее сообщил представитель главы кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в пятницу состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ и президентом США.