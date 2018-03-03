РФ направила странам НАТО и ЕС приглашения на конференцию по безопасности

Россия направила приглашения для участия в Московской конференции по безопасности всем странам НАТО и Евросоюза. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил замминистра обороны России Александр Фомин.

«Кстати, мы приглашаем всех. Приглашения направлены в том числе без исключения во все страны НАТО и Евросоюза», — приводит слова Фомина «РИА Новости».

Представитель военного ведомства выразил надежду, что представители Североатлантического альянса посетят данное мероприятие.

VII Московская конференция по международной безопасности пройдет в Москве с 4 по 5 апреля 2018 года. В ней намерены принять участие более 800 делегатов из 84 стран.