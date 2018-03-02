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Песков: разработка РФ новых вооружений не нарушает ядерного паритета в мире

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Фото: IZ.RU
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О каком новейшем вооружении рассказал Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Разработка Россией новых вооружений не нарушает ядерного паритета в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что у других стран есть оружие, от которого не способна защититься Россия, и отметил, что РФ не развивает системы вооружений, способные нейтрализовать стратегические силы потенциального противника. 

«У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия, в этом и паритет. Это и является залогом того, что оружие не будет применяться», — сказал пресс-секретарь президента.

Как писал портал iz.ru, Песков также заявил, что Россия не намерена отказываться от новых образцов оружия, так как они не нарушают никаких положений международного права по вопросам вооружения. 

Оглашая 1 марта послание Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин рассказал о разработанных в стране новейших образцах вооружений.

Он, в частности, упомянул о созданном в РФ глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат»

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