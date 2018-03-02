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Россия начала серийное производство межконтинентального гиперзвукового оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия начала серийное производство аэробаллистических гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», которые неуязвимы для систем противоракетной обороны (ПРО).

Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Новинка предназначена для установки на перспективные межконтинентальные баллистические ракеты вместо традиционных боеголовок. Изделие начинает работать примерно в 100 км от земли и способно совершать полеты в плотных слоях атмосферы.

Благодаря оптимальному профилю полета аппарат может приблизиться к цели на скорости 5–7 км/с, а наличие аэродинамических или газовых рулей обеспечивает ему хорошую маневренность.

Внешний вид «Авангарда» по-прежнему засекречен.

Эксперты отмечают, что российские разработчики значительно опередили американских конкурентов, у которых есть лишь опытные образцы подобных систем.

Подробнее — в материале «Известий»:

Гиперзвуковой «Авангард»

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