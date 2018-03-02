Песков: Россия не откажется от новых образцов вооружения

Россия не намерена отказываться от новых образцов оружия, поскольку они «никому не угрожают». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ракета («Сармат». — iz.ru) уже есть, она испытана, равно как и другие системы, о которых заявлял президент. Это часть нашей ядерной триады, и она никоим образом не угрожает кому-то», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что в доктрине Россия указано, что страна вправе применить ядерное оружие, если существует угроза существованию государства, а также при нападении на нее и ее союзников с использованием ядерного оружия.

«Мы категорически отрицаем любые обвинения в том, что Россия нарушает хоть какие-то положения международного права по вопросам вооружения», — резюмировал Песков.

Как писал портал iz.ru, в четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В частности, глава государства презентовал несколько образцов новейшего оружия, в том числе ракетные системы «Сармат» и аэробаллистические гиперзвуковые боевые блоки «Авангард».