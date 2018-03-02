Сборная Чехии передумала бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Сборная Чехии по биатлону, подавшая ранее заявку на участие в этапе Кубка мира в Тюмени, но заявившая о намерении бойкотировать его, не отзывала документы и бронь авиабилетов, заявил директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин.

«Они подали заявку и еще не отзывали, несмотря на заявления. На сегодняшний день поданы заявки, сборная Чехии присутствует — пять мужчин, пять женщин, 14 сопровождающих, итого — 24 человека. Более того, забронированы билеты на авиаперелет. Канады [в списке заявок] нет, США — тоже нет», — приводит ТАСС заявление Грамотина.

При этом ранее отмечалось, что если сборная Чехии пропустит этап КМ в Тюмени, то может потерять очки и опуститься в зачете Кубка наций, что может, в свою очередь, привести к сокращению квоты чешских биатлонистов на следующий кубковый сезон.

Напомним, 24 февраля Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов заявили, что отказываются ехать на этап Кубка мира в Тюмень. Это решение они мотивировали тем, что выступают в поддержку «чистого» спорта, а также обеспокоены собственной безопасностью.

Между тем глава комитета по коммуникациям МОКа Марк Адамс отметил, что бойкоты мало что приносят. Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подчеркнула, что решение Федерации биатлона США является политическим и его следовало ожидать.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа в Тюмени.

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