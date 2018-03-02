Прямой эфир

Сборная Чехии передумала бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

0
Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Чехии по биатлону, подавшая ранее заявку на участие в этапе Кубка мира в Тюмени, но заявившая о намерении бойкотировать его, не отзывала документы и бронь авиабилетов, заявил директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин.

«Они подали заявку и еще не отзывали, несмотря на заявления. На сегодняшний день поданы заявки, сборная Чехии присутствует — пять мужчин, пять женщин, 14 сопровождающих, итого — 24 человека. Более того, забронированы билеты на авиаперелет. Канады [в списке заявок] нет, США — тоже нет», — приводит ТАСС заявление Грамотина.

При этом ранее отмечалось, что если сборная Чехии пропустит этап КМ в Тюмени, то может потерять очки и опуститься в зачете Кубка наций, что может, в свою очередь, привести к сокращению квоты чешских биатлонистов на следующий кубковый сезон.

Напомним, 24 февраля Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов заявили, что отказываются ехать на этап Кубка мира в Тюмень. Это решение они мотивировали тем, что выступают в поддержку «чистого» спорта, а также обеспокоены собственной безопасностью.

Между тем глава комитета по коммуникациям МОКа Марк Адамс отметил, что бойкоты мало что приносят. Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подчеркнула, что решение Федерации биатлона США является политическим и его следовало ожидать.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа в Тюмени.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная Украины по биатлону отказалась бойкотировать этап КМ в Тюмени
Сборная Норвегии по биатлону выступила против бойкота Кубка мира в Тюмени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017