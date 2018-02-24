Сборная Норвегии по биатлону выступила против бойкота Кубка мира в Тюмени

Сборная Норвегии по биатлону заявила, что не станет вслед за американскими и чешскими спортсменами бойкотировать финальный этап Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщила секретарь Норвежского союза биатлонистов Ракель Раунтун, признав, что подобные заявления являются политическими.

«Мы считаем, что неправильно использовать наших спортсменов, которые лишатся возможности выступить на соревнованиях, для того, чтобы сделать политическое заявление», — приводит ее слова «РИА Новости».

24 февраля Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов объявили о намерении бойкотировать соревнования в Тюмени. В своем заявлении американская спортивная организация указала, что это решение было принято в поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности.

Комментируя действия Федерации биатлона США, глава комитета по коммуникациям МОКа Марк Адамс отметил, что бойкоты мало что приносят. Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подчеркнула, что решение Федерации биатлона США является политическим, и его следовало ожидать.

Этап в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.