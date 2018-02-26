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Сборная Украины по биатлону отказалась бойкотировать этап КМ в Тюмени

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Фото: РИА Новости/Евгений Тумашов
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Руководство сборной Украины по биатлону заявило, что не присоединится к бойкоту команд США и Чехии этапа Кубка мира в Тюмени и примет участие в соревнованиях.

«Будем ли участвовать? Конечно, будем. Почему мы должны лишать себя соревнований? У нас даже не обсуждалось, чтобы не поехать в Тюмень. Бывали там не раз, и никаких проблем у нас не возникало. Уверены, не возникнет и на Кубке мира», — приводит «Спорт-Экспресс» заявление украинских спортсменов.

Напомним, 24 февраля Федерация биатлона США и Чешский союз биатлонистов заявили, что отказываются ехать на этап Кубка мира в Тюмень. Это решение они мотивировали тем, что выступают в поддержку «чистого» спорта, а также обеспокоены собственной безопасностью.

Между тем глава комитета по коммуникациям МОКа Марк Адамс отметил, что бойкоты мало что приносят. Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подчеркнула, что решение Федерации биатлона США является политическим и его следовало ожидать.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа в Тюмени.

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