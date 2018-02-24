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В Тюмени отреагировали на бойкот США этапа Кубка мира по биатлону

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В Тюмени нейтрально относятся к бойкоту США Кубка мира по биатлону. Об этом заявили в администрации Тюменской области. Этап всемирных соревнований в сибирском городе пройдёт 22-25 марта. Международный союз – IBU – не стал
менять календарь Кубка мира. Хотя американцы просили отнять у России соревнования. Когда ничего не вышло, они решили просто бойкотировать гонки. Якобы – ради «собственной безопасности и поддержки чистого спорта».

В любом случае, зрители, болельщики да и сам биатлон бойкот вряд ли заметят. Лучший из американцев, Тим Бёрк, идёт на 29-м месте в зачете Кубка мира. В женском зачете наивысшую ступень — 39-е место – занимает Сьюзен Данкли. 

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