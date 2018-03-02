Ученые создали роботов для разработки самодельной мебели

Инженеры MIT в США «научили» роботов самостоятельно нарезать детали для самодельной мебели. Об этом сообщает MIT News.

Американские специалисты разработали систему для автоматической нарезки деталей мебели. Так, пользователь должен выбрать шаблон предмета мебели и изменить его по своему вкусу. После этого роботы нарезают все элементы из дерева и других материалов в автоматическом режиме. После этого остается только собрать их в единую конструкцию, сообщает телеканал «Звезда».

Людям, которые сами занимаются изготовлением мебели, необходимо делать точные разрезы и работать столярными инструментами, и роботы справляются с этим не хуже. Помимо этого, отмечают инженеры, неаккуратная работа с инструментами может привести к травмам, как, например, при работе с циркулярной пилой. А роботы весь риск берут на себя.

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