В столичном парке «Сокольники» заметили полярную сову

В районе парка «Сокольники» в Москве орнитологи встретили полярную сову.

«Сова здоровая, судя по размерам, самка, и я думаю, что она не одна», — сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Предположительно, птица прилетела из Заполярья в поисках пищи, в столицу ее привлекли устоявшиеся морозы.

«Появление в московском регионе полярных сов явление очень редкое», — уточнил Мишин. Последний раз эти птицы посещали столицу три года назад.

По оценке орнитологов, сова обосновалась в районе Путяевских прудов — там более глухие места и, вероятно, там есть мелкие грызуны, которые идут на корм полярной гостье, уточняет агентство городских новостей «Москва».