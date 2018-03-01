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В столичном парке «Сокольники» заметили полярную сову

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Фото: ТАСС/Игорь Вайнштейн
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В районе парка «Сокольники» в Москве орнитологи встретили полярную сову.

«Сова здоровая, судя по размерам, самка, и я думаю, что она не одна», — сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

Предположительно, птица прилетела из Заполярья в поисках пищи, в столицу ее привлекли устоявшиеся морозы.  

«Появление в московском регионе полярных сов явление очень редкое», — уточнил Мишин. Последний раз эти птицы посещали столицу три года назад.

По оценке орнитологов, сова обосновалась в районе Путяевских прудов — там более глухие места и, вероятно, там есть мелкие грызуны, которые идут на корм полярной гостье, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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