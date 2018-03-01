Аэропорт Женевы приостановил работу из-за сложных погодных условий

Международный аэропорт Женевы в Швейцарии временно закрыт из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аэропорт приостановил работы утром в четверг, 1 марта. В сообщении администрации сказано, что аэропорт Женевы закрыт до дальнейшего объявления, в связи с чем пассажирам рекомендуется не приезжать туда.

Накануне в Женеве начался сильный снегопад, за ночь, по состоянию на 6:30 по местному времени, выпало уже около 3 см осадков. Улицы города засыпаны снегом, наблюдается затрудненное движение транспорта, сообщает RT.

Ранее портал iz.ru сообщал, что накануне, 28 февраля, аэропорт Воронежа не принимал самолеты из-за непогоды.