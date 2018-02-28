Опубликовано видео самолета с поврежденным шасси в аэропорту Казани

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеокадры самолета, потерявшего колесо при посадке в аэропорту Казани.

По данным следователей, при приземлении у самолета повредилось шасси и он выкатился за пределы посадочной полосы. В результате ЧП никто не пострадал.

Как ранее сообщал портал iz.ru, частный самолет Cessna 750 совершил экстренную посадку в среду. На борту лайнера находились трое членов экипажа и трое пассажиров, в том числе известная оперная певица Аида Гарифуллина, ее младшая сестра и бабушка. По факту случившегося Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку.