Аварийно севший самолет заблокировал ВПП аэропорта Казани

У самолета Cessna 750, совершавшего рейс из Барселоны, заклинило колесо при посадке в аэропорту Казани.

Как сообщает Inkazan со ссылкой на информированный источник, воздушное судно перегородило взлетно-посадочную полосу. Сейчас аэропорт закрыт.

По некоторым данным, на борту воздушного судна находились три пассажира и три члена экипажа. Никто не пострадал.

По данным сайта FlightRadar, который отслеживает передвижение воздушных судов, сейчас самолеты, следующие в Казань, перенаправляют в аэропорт Самары.