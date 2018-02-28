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Аварийно севший самолет заблокировал ВПП аэропорта Казани

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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У самолета  Cessna 750, совершавшего рейс из Барселоны, заклинило колесо при посадке в аэропорту Казани.

Как сообщает Inkazan со ссылкой на информированный источник, воздушное судно перегородило взлетно-посадочную полосу. Сейчас аэропорт закрыт.

По некоторым данным, на борту воздушного судна находились три пассажира и три члена экипажа. Никто не пострадал.

По данным сайта FlightRadar, который отслеживает передвижение воздушных судов, сейчас самолеты, следующие в Казань, перенаправляют в аэропорт Самары.

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