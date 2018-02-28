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Аэропорт Воронежа не принимает самолеты из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Международный аэропорт Воронеж временно не принимает самолеты из Москвы из-за сильного ветра и снегопада, сообщил в среду представитель аэропорта.

«Ограничена видимость. Самолеты из Домодедово и Шереметьево не могут приземлиться», — приводит его слова «РИА Новости».

На Воронеж в среду утром обрушился сильный ливневый снег с ветром, скорость которого достигает до 10 м/c. Из-за сложных погодных условий видимость в аэропорту, по данным на 10.20 мск, составляла 700 м, по огням на полосе — 800 м, вертикальная видимость — 90 м. Для безопасной посадки самолетов и нормальной работы воздушной гавани видимость должна превышать 1,4 м. 

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