Эвакуация прошла в международном аэропорту Казани

Экстренные службы эвакуировали пассажиров и персонал международного аэропорта Казани после анонимного звонка о минировании. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В 18.35 31 декабря в Международный аэропорт «Казань» поступил звонок о якобы заложенном в аэропорту взрывном устройстве. Была начата эвакуация пассажиров и персонала», — приводит ТАСС комментарий представителя аэропорта.

Он пояснил, что в ходе проверки угроза не подтвердилась. Воздушная гавань возобновила работу в 19.50 мск. Информацию об эвакуации аэропорта подтвердили в пресс-службе республиканского главка МВД.

В этот же день после звонка о минировании был эвакуирован аэропорт Саратова. Сообщение также оказалось ложным.