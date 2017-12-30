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Подозрительных предметов на станции метро в Екатеринбурге не обнаружено

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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На ранее эвакуированной станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге не нашли подозрительных предметов. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«В 22:24 местного времени (20:24 мск) проверочным мероприятиям ОВД в Екатеринбурге дан отбой. Станции метро Екатеринбурга возобновили работу в обычном режиме, однако пускать поезда не было смысла, так как станции официально были закрыты до утра. Ничего криминального обнаружено не было», — цитирует Горелых ТАСС.

Напомним, станция была закрыта из-за поступившего в 21:56 (19:56 мск) звонка о минировании. Возле станции дежурили наряды МЧС и полиции, а также пожарный расчет. Горелых добавил, что, по предварительным данным, исполнитель звонка находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства инцидента, а также адрес проживания подозреваемого устанавливаются.

В течение всего дня 30 декабря поступали анонимные звонки о минировании объектов Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Саратова. 

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