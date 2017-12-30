Пять торговых центров проверяют в Ростове-на-Дону на предмет угрозы взрыва

Полицейские проверяют пять торговых центров в Ростове-на-Дону после анонимных звонков о минировании. Об этом информирует пресс-служба областного главка МВД.

«Поступила информация о минировании пяти торговых комплексов в Ростове-на-Дону. Проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности», — приводит «Интерфакс» комментарий представителя правоохранительных органов.

По его словам, была организована эвакуация посетителей и персонала торговых комплексов «Вавилон», «Горизонт», «Мега», «Рио», «Мегамаг».

В этот же день сотрудники правоохранительных органов эвакуировали аэропорт и несколько торговых центров в Нижнем Новгороде.