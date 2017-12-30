СМИ сообщили об эвакуации станции метро в Екатеринбурге

Сотрудники экстренных служб эвакуировали пассажиров станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге после поступившего звонка о минировании. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сейчас возле станции дежурят наряды МЧС и полиции, а также пожарный расчет. Обстоятельства инцидента уточняются.

За день анонимные звонки о минировании поступали в объекты Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Саратова.