На борту самолета, перегородившего ВПП, находилась известная оперная певица

На борту частного самолета Cessna 750, у которого при посадке лопнули сразу два баллона на колесах и он заблокировал взлетно-посадочную полосу аэропорта в Казани, находилась известная оперная певица Аида Гарифуллина.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, помимо певицы на борту воздушного судна находились ее бабушка и младшая сестра, а также три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас службам аэропорта удалось отбуксировать самолет с летного поля. Авиагавань восстановила работу в штатном режим.

Причины произошедшего выясняются.