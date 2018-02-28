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На борту самолета, перегородившего ВПП, находилась известная оперная певица

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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На борту частного самолета Cessna 750, у которого при посадке лопнули сразу два баллона на колесах и он заблокировал взлетно-посадочную полосу аэропорта в Казани, находилась известная оперная певица Аида Гарифуллина.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, помимо певицы на борту воздушного судна находились ее бабушка и младшая сестра, а также три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас службам аэропорта удалось отбуксировать самолет с летного поля. Авиагавань восстановила работу в штатном режим.

Причины произошедшего выясняются.

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