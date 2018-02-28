СК проводит проверку из-за ЧП в аэропорту Казани

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту аварийной посадки самолета Cessna 750 в аэропорту Казани.

По предварительным данным, при приземлении у самолета повредилось шасси, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна находились трое членов экипажа и трое пассажиров, в том числе известная оперная певица Аида Гарифуллина, ее младшая сестра и бабушка. Никто не пострадал.

Стоит отметить, из-за инцидента аэропорт Казани временно приостановил работу. Воздушные суда перенаправляли в Самару.