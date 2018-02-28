Таллинский аэропорт закрыт из-за вынужденной посадки самолета

Аэропорт Таллина закрылся в связи с вынужденной посадкой самолета Airbus A320. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что совершивший аварийную посадку лайнер выполнял учебный полет без пассажиров на борту.

«При приземлении с самолетом что-то произошло, и он совершил вынужденную посадку», — приводит «РИА Новости» слова главы отдела коммуникаций таллинской воздушной гавани Прийт Кофф.

Как передает агентство, рейсы, прибывающие в Таллин из Вильнюса, Киева и Вены, перенаправлены в аэропорт Хельсинки.