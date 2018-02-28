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Глава Курчатовского института возглавит технополис Минобороны в Анапе

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Фото: пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»
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Президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял предложение стать научным руководителем Военного инновационного технополиса Министерства обороны Российской Федерации в Анапе.

Сообщая об этом в эфире телеканала «Россия 24», ученый отметил, что считает проект создания технополиса исключительно своевременным и важным. Он рассказал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу 23 февраля представил проект президенту РФ Владимиру Путину и глава государства его поддержал. 

Как писал портал iz.ru, 22 февраля на портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о создании технополиса Минобороны в Анапе.

Согласно опубликованным данным, технополис создается «в целях поиска, развития и внедрения передовых идей и разработок, прорывных технологий в интересах обороноспособности РФ».

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