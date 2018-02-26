Ученые создали автономные датчики с бактериями для мониторинга экологии

Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали автономные датчики, которые позволят вести постоянный мониторинг параметров окружающей среды внутри города и незамедлительно реагировать на экологические угрозы. Об этом «Известиям» сообщил замглавы отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий института Павел Готовцев.

По его словам, с помощью этих датчиков экологи смогут создать единую городскую карту параметров окружающей среды.

«Мы создали первый прототип — датчик, способный измерять сразу несколько параметров — температуру, давление, влажность. Он использует автономное энергопитание и передает информацию раз в полчаса, чаще для городских служб обычно не нужно», — пояснил замруководителя отдела.

Павел Готовцев отметил, что на электрод биотопливного элемента ученые поместили микроорганизмы, которые будут выполнять роль катализатора химической реакции. В будущем разработчики планируют размещать такие датчики в дождевых коллекторах или земле, чтобы измерять уровень загрязнения воды, воздуха и почвы.

Как отмечают в институте, проект позволит снизить стоимость проведения экологического мониторинга. Цена одной сенсорной системы, включающей в себя несколько датчиков и аккумулятор на биотопливе, будет ниже 10 тыс. рублей. При этом один датчик сможет отслеживать состояние окружающей среды в радиусе нескольких метров.

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