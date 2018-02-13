Выхлоп мотоцикла оказался вреднее автомобильного

Выхлопные газы мотоциклов опаснее, чем автомобильные, установили дальневосточные ученые.

Двигатели внутреннего сгорания выбрасывают в атмосферу непрогоревшие вредные частицы. «При этом мотоциклы и скутеры, несмотря на малый объем двигателей, обгоняют по выбросу в атмосферу подобных частиц даже дизельные автомобили», — сообщила пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Соединения таких частиц «классифицируются как канцерогенные, приводящие к мутациям или чреватые пороками развития», уточнили представители университета.

Причем четырехтактные инжекторные двигатели мотоциклов более безопасны в экологическом плане, чем двухтактные и карбюраторные, утверждают ученые.

По их данным, к 2020 году двухтактные двигатели скутеров станут в Европе основным источником загрязнения атмосферы — приносимый ими вред превысит воздействие всего остального транспорта в целом, уточняет «Интерфакс».

Как писал iz.ru, в Польше появится специальный министр по борьбе со смогом.