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Определены самые экологически чистые российские регионы

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Фото: РИА Новости/Эттингер
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Как следует из данных Экологического рейтинга субъектов России по итогам 2017 года, который составила общественная организация «Зеленый патруль», самыми экологически чистыми регионами России названы Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

Отметим, что Тамбовская область является самым чистым регионом России уже четыре года подряд.

Республика Алтай, Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров. Эти субъекты показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия», — сообщил представитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин, сообщает «Газета.ру».

На четвертом месте находится Белгородская область, на пятом — Курская.

Челябинская, Свердловская и Московская область занимают 85-е, 84-е, и 83-е места рейтинга.

Портал iz.ru сообщил, что более 50 экологических проектов реализуют в Приангарье.

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