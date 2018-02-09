Определены самые экологически чистые российские регионы

Как следует из данных Экологического рейтинга субъектов России по итогам 2017 года, который составила общественная организация «Зеленый патруль», самыми экологически чистыми регионами России названы Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

Отметим, что Тамбовская область является самым чистым регионом России уже четыре года подряд.

Республика Алтай, Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров. Эти субъекты показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия», — сообщил представитель «Зеленого патруля» Андрей Нагибин, сообщает «Газета.ру».

На четвертом месте находится Белгородская область, на пятом — Курская.

Челябинская, Свердловская и Московская область занимают 85-е, 84-е, и 83-е места рейтинга.

Портал iz.ru сообщил, что более 50 экологических проектов реализуют в Приангарье.