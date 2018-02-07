Более 50 экологических проектов реализуют в Приангарье

Власти Иркутской области запланировали запустить до 2030 года 56 экологических проектов. Среди них строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе, создание системы велосипедных и пешеходных тропинок, организованных кемпингов, визитно-информационных центров на охраняемых природных территориях. На Байкале возведут 12 новых причалов и проведут капитальный ремонт трех таких сооружений.

В регионе появятся четыре полигона твердых бытовых отходов, межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс мощностью 200 тыс. т в год, мусоросортировочная станция в Ольхонском районе. Также в планах строительство централизованной системы водоотведения на территории Ольхонского района и 10 канализационно-очистных станций. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, Тамбовская область сохранила лидерство в списке экологически благополучных регионов. Рейтинг по итогам осени составила общественная организация «Зеленый патруль». Вслед за Тамбовской областью в списке расположилась Республика Алтай, а третье место занимает Алтайский край. А вот аутсайдерами оказались Челябинская, Свердловская, Московская и Иркутская области. Экологию регионов начали оценивать с 2007 года. Специалисты при составлении рейтинга учитывают состояние воздуха, воды, уровень выбросов, активность общественных организаций и ответственность властей.