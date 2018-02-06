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Идею добычи нерпы на Байкале проанализирует Росприроднадзор

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Идею добычи байкальской нерпы обсудят Росприроднадзор и Росрыболовство до проведения экологической экспертизы по вопросу возобновления промысловой добычи. Такое поручение выдал глава министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской, сообщает начальник пресс-службы Минприроды Николай Гудков.

По его словам, поручение глава Минприроды выдал федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Окончательное решение планируют принять после экологической экспертизы, в рамках которой специалисты рассмотрят научное обоснование этого решения, но пока таких материалов в Росприроднадзор не поступало, сообщает ИА IrkutskMedia.

Также Николай Гудков отметил, что добыча этих животных может осуществляться негуманными методами, из-за которых, например, запретили добычу детенышей гренландского тюленя. Данный вопрос может стать новым прецедентом в вопросе о гуманности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура совместно с прокуратурой Иркутской области выявила незаконные объявления на некоторых интернет-сайтах, которые предлагали услуги охоты на байкальскую нерпу с огнестрельным оружием.

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